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Futbol
Haber Giriş: 30.01.2020 - 10:31,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Sergen Yalçın'dan Burak Yılmaz kararı

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Son Dakika | Sergen Yalçın'dan Burak Yılmaz kararı

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen ve takımıyla birlikte ilk antrenmanına çıkan Sergen Yalçın'dan Burak Yılmaz kararı...

Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın’la yaptığı görüşme sonrasında Burak Yılmaz’ın Lecce’ye gitmesine izin vermedi. Golcü starın takımda kalması kesinleşti.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz için dün yine sıcak saatler yaşandı. İtalyan kulübü Lecce sezon başından beri sürdürdüğü Burak ısrarını bitirmedi. Golcü futbolcuyu devre arasında takıma katmak için yoğun çaba sarf eden Lecce Burak'ı ikna etmesine rağmen yönetimden olumsuz yanıt aldı. Bu kararda Sergen Yalçın'ın da payının büyük olduğu öne sürüldü.

Sergen Yalçın: Ağır yük aldım ama başaracağım
Sergen Yalçın: Ağır yük aldım ama başaracağım

BURAK'A İHTİYACIM VAR

Sergen Yalçın dün Başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede, "Burak kesinlikle takımda kalmalı. Ona ihtiyacım var" dedi.



Bu gelişmeden sonra Burak'ın gönderilmesinden vazgeçen yönetim bu kararı golcü yıldıza bildirdi. Geçen sezon Beşiktaş'ı sırtlayan Burak bu sezon bekleneni verememişti (Takvim)

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