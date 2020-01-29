Son Dakika | Sergen Yalçın Beşiktaş ile ilk idmanına çıktı!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne ilk antrenmanına çıktı. Abdullah Avcı'yla yollarını ayıran Beşiktaş, takımın başına Sergen Yalçın'ı getirdi ve 47 yaşındaki çalıştırıcı bugün siyah-beyazlılarla ilk idmanına çıktı.



Saat 9 sularında Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Sergen Yalçın, çalışma öncesinde A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ ile bir araya geldi.



Beşiktaş'ın antrenmanı planlanandan bir saat sonra gerçekleşti. Antrenmanda Sergen Yalçın'ın yardımcıları da yer aldı.

FOTOĞRAFLAR SIZMASIN DİYE...

Sergen Yalçın’dan fotoğraf sızmasın diye futbolcuların şöförleri tesise alınmadı. Araçlar tesis dışında park edildi...









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