Serdar Aziz ile Eren Derdiyok idmanda yok
Galatasaray'da kendilerine kulüp bulmaları istenilen Serdar Aziz ile Eren Derdiyok idmana katılmadı.
Galatasaray, ikinci yarının çalışmalarına 18:30'da başlayan antrenmanla start verdi.
Galatasaray’ın bu akşam 18:30’da başlayan ilk antrenmanına ise Serdar Aziz ve Eren Derdiyok katılmadı. Eren Derdiyok’un da Antalya kampı kadrosuna alınmayacağını Hürriyet duyurmuştu.
13 saat uçak yolculuğu sonrasında Amerika’dan dönen Fatih Terim, İstanbul’a geldi.
Ancak uzun ve yorucu bir seyahat sonrasında İstanbul’a dönen Fatih Terim, Antalya kampının kadrosuna almadığı Serdar Aziz ile yarın saat 13:30’da görüşecek.
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