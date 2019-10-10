Son Dakika: Serdal Adalı Beşiktaş başkan adaylığını açıklıyor
Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, kulüp başkan adaylığını bugün açıklıyor...
Beşiktaş'ta mevcut yöneticilerden Serdal Adalı, Beşiktaş Başkan adaylığını saat 12.00’de açıklıyor.
Hürriyet Gazetesi Beşiktaş muhabiri İsmail Er'in edindiği bilgiye göre; gerekli imzaları toplayan Adalı, kesin adaylığını bugün açıklayacak.
Beşiktaş'ta başkan adaylığı için bugün saat 17:00'ye kadar imzaların divana verilmesi gerekiyor.
Fikret Orman dün düzenlediği basın toplantısında tekrar aday olmayacağını yinelemişti...
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