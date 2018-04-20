Son dakika: Şenol Güneş taburcu edildi!
Son dakika haberine göre Fenerbahçe derbisinde kafasından yaralanan, kafasına dikiş atıldıktan sonra geceyi hastanede geçiren Şenol Güneş taburcu edildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçında çıkan olaylar nedeniyle başına yabancı madde isabet etmesiyle yaralanarak hastaneye kaldırılan Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş taburcu edildi.
Güneş, eve gitmek yerine Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin yolunu tuttu.
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