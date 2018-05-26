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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
26.05.2018 - 10:20, Son Güncelleme:

Son dakika: Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid!

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Son dakika: Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid!

Şampiyonlar Ligi final maçında Real Madrid ile Liverpool, Avrupa'nın en büyüğü olmak için Kiev'de karşı karşıya geldi. Real Madrid, Liverpool'u 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Real Madrid, organizasyonun bu isimle düzenlendiği dönemde kupayı art arda üçüncü kez kazanan ilk takım olarak tarihe geçti.

Real Madrid, 13 kez kazandığı Şampiyonlar Ligi kupasıyla bu alanda tarihe geçerken Ukrayna'nın Kiev kentindeki NSC Olimpiyskiy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada mavi şimşeklere kupayı getiren golleri, 51. dakikada Benzema, 64 ve 84'te Bale kaydetti. Liverpool'un tek sayısı ise 55'te Sadio Mane'den geldi. 

Son dakika: Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI: 

GÖZYAŞLARI...
İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın 30. dakikasında Liverpool adına büyük bir talihsizlik yaşandı. Bu sezon İngiliz ekibinin formasıyla 52 resmi maçta 44 gol ve 14 asistlik performans sergileyen Muhammed Salah sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Yerini Adam Lallana'ya bırakan Mısırlı yıldız, sahayı gözyaşlarıyla terk etti.

Real Madrid'de de sakatlanan Dani Carvajal de 37'de yerini Nacho'ya bırakırken sahayı gözyaşları içinde terk etti.

Son dakika: Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid

Real Madrid, 51. dakikada öne geçti. Bu dakikada eliyle oyun kurmaya çalışan Liverpool kalecisi Loris Karius'un gönderdiği top, pres yapan Karim Benzema'nın ayağına çarptı ve ağlarla buluştu.

Şoku çabuk atlatan Liverpool, 55'te Sadio Mane'nin golüyle skora denge getirdi.

64'te sahneye Gareth Bale çıktı. Galli futbolcu, oyuna girdikten sadece 122 saniye sonra kaydettiği muhteşem golle skoru 2-1 yaptı.

83'te yine Gareth Bale'in uzaktan şutunda Liverpool kalecisi Karius büyük bir hata yaptı ve top ağlarla buluştu.

Maçta başka gol olmadı ve Real Madrid, Liverpool'u 3-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaştı.

Son dakika: Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid

REAL MADRİD VE ZİDANE'DAN YENİ REKOR
UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonu finalinde Liverpool'u 3 - 1'lik skorla deviren Real Madrid, kupanın bu isimle oynandığı 26 yıllık süreçte üst üste 3 kez şampiyon olan ilk takım olarak tarihe geçti.

Ayrıca kupayı üst üste kazanan ilk teknik adam olmayı başaran Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, kupayı 3'üncü kez kazanarak unvanını geliştirdi.

SAHAYA TARAFTAR GİRDİ
Mücadelenin 90+3'üncü dakikasında bir taraftar sahaya girdi. Real Madrid atağında sahaya giren taraftar, güvenlik güçleri tarafından saha dışına çıkarıldı.

13'ÜNCÜ ŞAMPİYONLUK!
Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupayı en çok müzesine götüren Real Madrid, 13'üncü kez mutlu sona ulaştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE DAMGA VURAN İSİM: RONALDO
Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon 15 gol kaydederek en çok gol atan oyuncu oldu. Ayrıca Ronaldo, 2013-2014 Şampiyonlar Ligi sezonunda rakip fileleri 17 kez havalandırarak 1 sezonda en çok gol atan oyuncu oldu unvanına sahip. Ronaldo, Şampiyonlar Ligi’nin de 120 golle en golcü oyuncusu durumunda.

Son dakika: Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid

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