Son Dakika: Samet Aybaba istifa etti, Kayserispor kabul etti
17 gün önce Kayserispor ile sözleşme imzalayan Samet Aybaba, görevinden istifa ettiğini açıkladı!
Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi 17 gün sürdü... Aybaba, yaptığı açıklamada Kayserispor'daki teknik direktörlük görevinden istifa ettiğini belirtti.
Tecrübeli teknik direktör, ''Çok severek ve büyük bir heyecanla başladığım Kayserispor teknik direktörlüğü görevinden istifa ediyorum. Şahsım ve ekibimin görev yaptığımız kısa sürece ilişkin herhangi bir talebi yoktur.'' sözlerini kullandı.
KAYSERİSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA
Öte yandan Kayserispor Kulübü de resmi bir açıklama yaparak istifanın kabul edildiğini duyurdu.
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