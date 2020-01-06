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Haber Giriş: 06.01.2020 - 15:08,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Ryan Babel Galatasaray'ı sildi! Transfer mi oluyor?

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Son Dakika | Ryan Babel Galatasaray'ı sildi! Transfer mi oluyor?

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Ryan Babel, Instagram hesabında sürpriz bir değişiklik yaptı.

Spor Arena | Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Instagram hesabında kafa karıştıran bir değişiklik yaptı.

Babel, profilinde yer alan 'Galatasaray' yazısını sildi. Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada bu duruma tepki gösterirken 'Babel transfer mi oluyor?' soruları sorulmaya başladı.

Galatasaray'ın sezonun ilk yarısında Fenerbahçe ve Paris Saint Germain ile oynadığı maçlarda sahada etkisiz bir görüntü sergileyen Ryan Babel, taraftarların yoğun tepkisini çekmişti. Hollandalı yıldız bu tepkiler üzerine, oldukça zaman ayırdığı Instagram hesabını da kapatmak zorunda kalmıştı.

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Son Dakika | Ryan Babel Galatasarayı sildi Transfer mi oluyor

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