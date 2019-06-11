Son Dakika: Rumen teknik adam Sumudica Süper Lig'e geri döndü
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Romen teknik adam Marius Sumdica ile prensipte anlaşmaya vardı.
Süper Lig'e adım atan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nde transfer çalışmaları devam ediyor. Sportif direktör olarak Ayhan Akman ile anlaşan kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktör olarak ise bir dönem Kayserispor'u da çalıştıran teknik direktör Marius Sumdica ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.
Son olarak Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımında görev yapan Rumen teknik adamın önümüzdeki günlerde mukavele için Gaziantep'e geleceği kaydedildi.
44 yaşındaki teknik adam ülkesinde yaptığı açıklamada, "Akla en yatkın ihtimal Türkiye'ye gitmek gibi görünüyor. Zira Türk takımlarından son derece cazip teklifler aldım. Muhtemelen İstanbul'a gidip bazı görüşmeler gerçekleştireceğim" ifadelerini kullanmıştı.
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