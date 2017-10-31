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Son dakika: Rodellaga'nın cezası belli oldu

PFDK, Trabzonspor'un oyuncusu Rodallega'ya 3 maç ceza verdi.

Hürriyet Haber
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonsporlu futbolcu Hugo Rodallega'ya 3 maç ceza verdi.

Son dakika: Rodellaganın cezası belli oldu

İşte TFF’den yapılan açıklama:

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü sporcusu HUGO RODALLEGA MARTINEZ’in, 25.10.2017 tarihinde oynanan ÇORUM BELEDİYESPOR – TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir”

 

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