Son Dakika | Rizespor'dan Alper Potuk ve Menjak açıklaması! | Transfer Haberleri

Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, A Spor'a yaptığı açıklamada "Alper Potuk'u biz istiyoruz, kendisi kararını verecek. Melnjak'ı ise göndermek gibi bir düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.

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