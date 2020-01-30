Haber Giriş: 30.01.2020 - 22:20,
Son Dakika | Rizespor'dan Alper Potuk ve Menjak açıklaması! | Transfer Haberleri
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe'den Alper Potuk'u istediklerini ancak Dario Melnjak'ı göndermek gibi bir niyetlerinin olmadığını söyledi.
Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, A Spor'a yaptığı açıklamada "Alper Potuk'u biz istiyoruz, kendisi kararını verecek. Melnjak'ı ise göndermek gibi bir düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.
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