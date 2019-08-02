Son dakika... Resmi açıklama geldi! Falcao'dan heyecanlandıran takip
Galatasaray'ın merakla beklenen Falcao transferinde resmi açıklama geldi. Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov transfere dair önemli açıklamalarda bulundu. Kolombiyalı yıldız Galatasaraylı futbolcuyu Instagram hesabından takip etti.
Monaco Başkan Yardımcısı Petrov Falcao'nun geleceği hakkında konuşurken, 'Sadece Galatasaray değil, birçok takım Falcao ile ilgileniyor. O bizim kaptanımız ve en iyi oyuncularımızdan biri. Ciddi bir teklif almadığımız sürece burada kalması önemli' ifadelerini kullandı.
Başkan yardımcısı Falcao'nun takımda kalma ihtimaline karşılık ise 'Falcao takımda kalırsa, herkes ona göre hareket eder, bir problem olacağını sanmıyorum. Diğer yandan menajeri Mendes'in Monaco ile yaptığı birçok iş var. Uzun zamandır bir işbirliği var. Hepimizin yapılan işlerde memnun kalması gerekiyor' şeklinde konuştu.
Falcao'yu transfer etmek için yoğun uğraş veren Galatasaray'a kötü haber!
İspanya LaLiga ekiplerinden Valencia da golcü futbolcu Falcao'yu kadrosuna katmak istiyor.
FIFA menajeri Marco Kırdemir'in Ajansspor'a verdiği bilgiye göre, Falcao transferinde Valencia kulübü de devreye girmiş durumda. Monaco ve Valencia kulüpleri görüşmelere başladı.
Ancak Galatasaray'ın gündeminde yer alan yıldız futbolcu Instagram hesabından Muslera'yı takip etti. Ayrıca Kolombiyalı yıldız Galatasaray taraftar videosunu beğendi.
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