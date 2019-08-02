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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.08.2019 - 16:08, Son Güncelleme:

Son dakika... Resmi açıklama geldi! Falcao'dan heyecanlandıran takip

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Galatasaray'ın merakla beklenen Falcao transferinde resmi açıklama geldi. Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov transfere dair önemli açıklamalarda bulundu. Kolombiyalı yıldız Galatasaraylı futbolcuyu Instagram hesabından takip etti.

Monaco Başkan Yardımcısı Petrov Falcao'nun geleceği hakkında konuşurken, 'Sadece Galatasaray değil, birçok takım Falcao ile ilgileniyor. O bizim kaptanımız ve en iyi oyuncularımızdan biri. Ciddi bir teklif almadığımız sürece burada kalması önemli' ifadelerini kullandı.

Başkan yardımcısı Falcao'nun takımda kalma ihtimaline karşılık ise 'Falcao takımda kalırsa, herkes ona göre hareket eder, bir problem olacağını sanmıyorum. Diğer yandan menajeri Mendes'in Monaco ile yaptığı birçok iş var. Uzun zamandır bir işbirliği var. Hepimizin yapılan işlerde memnun kalması gerekiyor' şeklinde konuştu.

Falcao'yu transfer etmek için yoğun uğraş veren Galatasaray'a kötü haber!

İspanya LaLiga ekiplerinden Valencia da golcü futbolcu Falcao'yu kadrosuna katmak istiyor.

FIFA menajeri Marco Kırdemir'in Ajansspor'a verdiği bilgiye göre, Falcao transferinde Valencia kulübü de devreye girmiş durumda. Monaco ve Valencia kulüpleri görüşmelere başladı.

Ancak Galatasaray'ın gündeminde yer alan yıldız futbolcu Instagram hesabından Muslera'yı takip etti. Ayrıca Kolombiyalı yıldız Galatasaray taraftar videosunu beğendi. 

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Son dakika... Resmi açıklama geldi Falcaodan heyecanlandıran takip

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