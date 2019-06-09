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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.06.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Son dakika... Resmen açıklandı! Sergen Yalçın...

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Son dakika... Resmen açıklandı! Sergen Yalçın...

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un Erol Bulut'tan sonra yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu. Aktif olarak kariyerine Alanyaspor teknik direktörü olarak devam eden Sergen Yalçın, sarı- siyahlı kulüple anlaşma sağladı.

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu 48 puanla 5'inci sırada kapatan Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final oynayan Malatya temsilcisinde Erol Bulut, kendi sahasında Galatasaray'a 5-2 yenildikleri maçın ardından yönetimle anlaşarak teknik direktörlük görevinden istifa etmişti. Ligin bitimine 4 hafta kala Bulut'un yerine sarı-siyahlı takımın sportif direktörü Ali Ravcı getirildi. Yeni Malatyaspor, Ravcı ile birlikte ligde çıktığı 4 maçın 3'ünde galip gelerek başarı sağladı. Yönetimi memnun eden Ravcı'nın bu başarısı taraftarlarda da bir heyecan oluşturdu. Camiada, Yeni Malatyaspor'un başına getirilmesi beklenen Ziya Doğan, Okan Buruk, Mustafa Denizli, Hamza Hamzaoğlu ve Sergen Yalçın gibi isimler yer aldı. Sergen Yalçın ile görüşmelerini sürdüren Yeni Malatyaspor yönetimi, 49 yaşındaki teknik direktör Sergen Yalçın ile 2 yıllık anlaşma sağladı. 

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, kongresini Battalgazi Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirdi. Tek aday olarak çıkan Adil Gevrek kongrede yaptığı konuşmada, teknik direktör konusunda Sergen Yalçın ile anlaştıklarını duyurdu.

Sergen Yalçın arşiv görüntüleriAytemiz Alanyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın'ın, Akdeniz ekibinin başında yer aldığı antrenmanlardan görüntüler...
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