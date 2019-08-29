Son dakika: Radamel Falcao'dan Galatasaray yanıtı! Transfer...
Galatasaray yönetimi, Radamel Falcao transferini bitirmek için tüm konsantresini buraya verirken Kolombiyalı golcüden Galatasaray yanıtı geldi.
TRT Spor muhabirinin ulaştığı 33 yaşındaki futbolcu "Galatasaray'a gidiyor musun" sorusuna, "Gideceğim, gidebilirim" yanıtını verdiğini aktardı. Kameralar açılınca Falcao'nun tedirginlik yaşadığını ve kaçamak yanıtlar verdiğini söyleyen muhabir, transferin olacağı izlenimini edindiğini dile getirdi.
L'Equipe Gazetesi, sarı-kırmızılıların Falcao transferinde mutlu sona ulaştığını yazmıştı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle