Son dakika: Radamel Falcao Monaco'nun kampına katıldı
Galatasaray'ın transfer gündeminde en üst sırada yer alan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, takımı Monaco'nun kampına katıldı.
Sarı kırmızılıların transferi için büyük uğraş verdiği 33 yaşındaki yıldız Monaco’nun Portekiz’deki kampına katıldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kolombiyalı golcü, takımın bugünkü geleneksel yürüyüşünde de yer aldı.
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