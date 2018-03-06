Son dakika: Quaresma'nın cezası belli oldu!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ricardo Quaresma’ya 5 maç ceza verdi. Beşiktaş’ın Fenerbahçe ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Josef’e yaptığı müdahale nedeniyle ve ardından da Mehmet Ekici’yi iten Portekizli futbolcuya 5 maç ceza geldi.
Trabzonspor maçında tedbirli olarak oynayamayan Portekizlinin çekmesi gereken 4 maçlık daha cezası var. Ancak Beşiktaş Tahkim Kurulu’na itiraz edecek. Kurul Beşiktaş’ın itirazını haklı bulursa cezada indirime gidebilecek.
Quaresma’nın disiplin kuruluna sevk edildiği maddeler toplamda en az 8 en fazla 16 maç cezayı öngörüyordu. Ancak disiplin kurulu hem alt sınırdan ceza verdi hem de tahrik indiriminde bulundu. Portekizli yıldıza ayrıca 22 bin TL para cezası verildi.
TAHKİME GİDİLİYOR
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş - Fenerbahçe maçındaki olaylardan dolayı 43'üncü ve 44'üncü maddeler olmak üzere 2 ayrı maddeden disiplin kuruluna sevk edilen Ricardo Quaresma'ya 5 resmi müsabakadan men ve 22 bin TL para cezası verdi. Quaresma'ya verilen cezayı fazla bulan siyah-beyazlı yönetim, Tahkim Kurulu'na başvurmaya hazırlanıyor.
Cezasının ilk maçını dün akşam oynanan Trabzonspor maçında çeken Ricardo Quaresma, Tahkim Kurulu'ndan indirim almaz ise Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynayacağı Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe maçlarında oynayamayacak. Portekizli yıldız, 29'uncu haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor maçıyla birlikte sahalara geri dönecek. Quaresma ayrıca, takımının Fenerbahçe ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçına da yetişecek.
Premiere Lig'de şubat ayının şık hareketleri
Yorumları Göster
Yorumları Gizle