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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerSon dakika: Quaresma'nın cezası belli oldu!
Spor Arena Son dakika: Quaresma'nın cezası belli oldu!
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Sıradaki Haber:Anthony Joshua Joseph Parker maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Arena
06.03.2018 - 13:13, Son Güncelleme:

Son dakika: Quaresma'nın cezası belli oldu!

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ricardo Quaresma’ya 5 maç ceza verdi. Beşiktaş’ın Fenerbahçe ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Josef’e yaptığı müdahale nedeniyle ve ardından da Mehmet Ekici’yi iten Portekizli futbolcuya 5 maç ceza geldi.

Trabzonspor maçında tedbirli olarak oynayamayan Portekizlinin çekmesi gereken 4 maçlık daha cezası var. Ancak Beşiktaş Tahkim Kurulu’na itiraz edecek. Kurul Beşiktaş’ın itirazını haklı bulursa cezada indirime gidebilecek.

Quaresma’nın disiplin kuruluna sevk edildiği maddeler toplamda en az 8 en fazla 16 maç cezayı öngörüyordu. Ancak disiplin kurulu hem alt sınırdan ceza verdi hem de tahrik indiriminde bulundu. Portekizli yıldıza ayrıca 22 bin TL para cezası verildi.

TAHKİME GİDİLİYOR

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş - Fenerbahçe maçındaki olaylardan dolayı 43'üncü ve 44'üncü maddeler olmak üzere 2 ayrı maddeden disiplin kuruluna sevk edilen Ricardo Quaresma'ya 5 resmi müsabakadan men ve 22 bin TL para cezası verdi. Quaresma'ya verilen cezayı fazla bulan siyah-beyazlı yönetim, Tahkim Kurulu'na başvurmaya hazırlanıyor.

Cezasının ilk maçını dün akşam oynanan Trabzonspor maçında çeken Ricardo Quaresma, Tahkim Kurulu'ndan indirim almaz ise Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynayacağı Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe maçlarında oynayamayacak. Portekizli yıldız, 29'uncu haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor maçıyla birlikte sahalara geri dönecek. Quaresma ayrıca, takımının Fenerbahçe ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçına da yetişecek.

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