Son Dakika | PFDK'dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK); Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor kulüplerine para cezası verdi.



PFDK ayrıca, Kasımpaşalı futbolcu Haris Hajradinovic’e Aytemiz Alanyaspor maçında rakibine yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 maçtan men ve Gaziantep FK’ya ihtar cezası verildiğini açıkladı.



PFDK’dan yapılan açıklama şu şekilde:



"1- KASIMPAŞA A.Ş. sporcusu HARIS HAJRADINOVIC’in, 25.01.2020 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 25.01.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 125.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- GALATASARAY A.Ş.’nin, 28.01.2020 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- GÖZTEPE A.Ş.’nin, 26.01.2020 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



5- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 26.01.2020 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



6- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin, 24.01.2020 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



7- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 27.01.2020 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 26.01.2020 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-ADANASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, başkanının 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj vermesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/12. maddesine aykırı davranılması nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



9- EKOL GÖZ MENEMENSPOR Kulübünün, 26.01.2020 tarihinde oynanan HATAYSPOR-EKOL GÖZ MENEMENSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



10- BURSASPOR Kulübünün, 24.01.2020 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



11- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.’nin, 27.01.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-ALTINORDU TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI A2 ve KAPALI B1 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. görevlisi BAHADIR KANSIZ’ın, müsabakada görevli olduğu kapıyı açarak spor alanının iç güvenliğini sağlayamamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

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