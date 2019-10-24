Son Dakika: PFDK cezayı açıkladı! Denizlispor - Fenerbahçe maçının ardından...
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 21 gün hak mahrumiyeti ve 24 bin TL para cezası aldı.
PFDK, Y.Denizlispor Başkanı Ali Çetin'e 21 gün hak mahrumiyeti ile Ankaragücü'nden Sedat Ağçay ve Gaziantep'ten Kayode'ye 3 maç ceza verdi.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle