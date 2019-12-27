Son Dakika | Ozan Tufan 3+1 yıllığına Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Ozan Tufan ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını resmen duyurdu. Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken, adı Premier Lig takımlarıyla yeniden anılmaya başlanan Ozan Tufan'la ilgili belirsizliğe sarı lacivertli yönetim nokta koydu.

Yıldız futbolcu 2023-24 sezonuna kadar Fenerbahçe forması giyecek.



Resmi açıklama şöyle;



"Futbol A Takımımızın oyuncusu Ozan Tufan’ın bu yıl sona erecek sözleşmesi önümüzdeki sezondan başlayarak 3+1 yıl uzatılmıştır. 2023-24 sezonuna dek formamızı giyecek futbolcumuz Ozan Tufan’a, takımımızın şampiyonluğu yolunda sonsuz başarılar diliyoruz. 💛"



Ozan'dan ilk açıklama:



Ozan Tufan, sözleşmesinin uzatılmasından sonra Instagram hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Gelen teklifler dahil olmak üzere Fenerbahçe'de kalmak dışında hiçbir fikri aklımdan geçirmedim." ifadelerini kullandı.

Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin sosyal medya hesapları üzerinden sarı-lacivertli taraftarların sorularını yanıtlamıştı...

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