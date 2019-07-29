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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.07.2019 - 12:42, Son Güncelleme:

Son dakika: Orhan Ak'tan özür açıklaması!

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Son dakika: Orhan Ak'tan özür açıklaması!

Beşiktaş'ın yardımcı teknik direktörü Orhan Ak, Beşiktaş'ın resmi sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada taraftarlardan özür diledi.

Beşiktaş'ın Avusturya'da oynadığı Eibar karşılaşmasında taraftarların sahaya girerek tepki gösterdiği Orhan Ak, siyah-beyazlıların resmi sitesinden yaptığı açıklamada pişmanlık duyduğunu ifade etti.

5 sene önce Emre Belözoğlu'yla birlikte Mudanya feribotunda Beşiktaşlı taraftarlarla yumruk yumruğa bir kavgaya tutuşan Orhan Ak'ın o dönem silahını taraftarlara göstermesi büyük tepki çekmişti. Bu olayı unutmayan taraftarlar Ak'a tepkilerini koymuşlardı.

Resmi siteden Orhan Ak imzasıyla şu açıklama yapıldı:

Bir süredir şahsım ile ilgili yaşanan olaylar ve yapılan yorumlara ilişkin bir açıklama yapmak istiyorum.

Ben bugüne kadar sahip olduğum tüm başarı ve güzel anıları futbola borçluyum. Futbolculuk kariyerimi sonlandırırken kendime bir söz vermiştim; bu ülke futboluna yararlı olabilmek için var gücümle çalışacaktım. Okudum, araştırdım, dünyanın en önemli kulüplerini ziyaret ederek; futbolumuzun kalitesini ve seyir zevkini nasıl artırabileceğimizi anlamaya çalıştım. Bu bilgi, birikim ve tecrübemi de Türk futbolunun en köklü kulübünün hizmetine sunma onuru, arzusu ve heyecanını yaşamam gereken günlerde, içinde bulunduğum durumla ilgili üzgün ve şaşkınım. Bundan dört sene öncesinde yaşanan tamamen şahsi bir reaksiyonun, tüm Beşiktaş taraftarına gösterilmiş bir tepki gibi yansıtılması, olaya ilişkin bu açıklamayı yapmamı zorunlu kıldı.

Hiç yaşanmamış olmasını dilediğim o üzücü olayda, yanımdaki sporcu kardeşim ve birkaç taraftar arasındaki gerginliğin tırmanması ve ardından fiziksel temasa dönüşmesi sonucunda, sporcu kardeşimi koruma içgüdüsüyle ve nefsi müdafaa arzusuyla bir tepki verdim. Bugün yanımdaki herhangi bir kişiye benzer şekilde sözlü ve fiziksel şiddet içeren bir müdahalede bulunulsa, onu da korumak için elimden geleni yaparım. Bu satırları okuyan herkesin de sevdiği bir insan benzer durumda kaldığında, hiçbir şey yapmadan bir kenarda duracağına inanmıyorum. Hatalı olduğum nokta, yaşanan bu yoğun gerginlik anında her iki tarafın karşılıklı olarak kontrolden çıkmış olmasına müsaade etmiş olmam. Olayların bu noktaya gelmiş olmasını engelleyebilmiş olmayı tüm kalbimle isterdim. O günden beri kendimle olan her hesaplaşmamda, çok daha soğukkanlı davranabilecek güçte olduğum gerçeğiyle yüzleşiyorum. Keşke bunu yapabilmiş olsaydım. Keşke olayları yatıştırabilmiş olsaydım. Bu olay yüzünden üzdüğüm Beşiktaş taraftarlarından da özür diliyorum.

Ancak bugün yaşanan olaylara bakınca beni esas üzen şey; bu olayın Beşiktaş taraftarına karşı bilerek ve isteyerek yapmış olduğum bir hareket ve tutum olarak yansıtılması. O gün orada yanımdaki sporcu kardeşime bir zarar gelmesini engellemekten başka hiçbir düşüncem yoktu. Tepki gösterdiğim kişilerin hangi takımın taraftarı olduğunun, verdiğim tepkinin dozu ya da şekli ile hiçbir bağlantısı yoktur.

Bilinmesini isterim ki, şu anda tek amacım büyük Beşiktaş camiasının bu sene hak ettiği şampiyonluğa ulaşması için elimden gelen tüm çabayı sarf etmek. Beşiktaş futbol takımı bana müthiş bir teknik ekibin parçası olarak, çok iyi bir oyuncu grubuyla çalışma imkanı verdi. Bu büyük camianın bana gösterdiği güveni boşa çıkartmamak için var gücümle çalışmaya hazırım. Takımımız üzerinde oluşan ve şampiyonluk yolunda itici bir güç olarak kullanacağımız huzurlu ve mutlu ortamın bozulmasını engellemek adına sizlerin desteğine ihtiyacım var. Barışmak ve kucaklaşmak arzusuyla size uzatılan bu eli karşılıksız bırakmayacağınıza yürekten inanıyorum...

Saygılarımla...

Beşiktaş'lı taraftarlar son oynanan hazırlık maçının ardından sahaya girerek Orhan Ak'a tepki göstermişti...

Beşiktaş'ta Orhan Ak gerilimi sürüyor!Beşiktaş ile Eibar arasında oynanan hazırlık mücadelesinin bitiminde bir grup, siyah-beyazlı takımın yardımcı antrenörü Orhan Ak'a saldırı girişiminde bulundu
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