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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Haber Giriş: 14.10.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Son Dakika: Olcan Adın futbolu bıraktığını açıkladı

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Son Dakika: Olcan Adın futbolu bıraktığını açıkladı

Son olarak Antalyaspor forması giyen, geçtiğimiz sezonu kulüpsüz geçiren Olcan Adın, profesyonel kariyerini noktaladığını açıkladı. Geçen sezonu kulüpsüz geçiren Olcan, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda çalıştığı teknik adamlara, takım arkadaşlarına ve ailesine teşekkürlerini iletti.

Olcan Adın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla profesyonel futbol hayatını sonlandırdığını açıkladı. Son olarak geçtiğimiz sezon Antalyaspor forması giyen 34 yaşındaki oyuncu, futbolu bıraktığını şu ifadelerle duyurdu;

"Yaklaşık 21 yıldır sürdürdüğüm futbolculuk kariyerimi, edindiğim bilgi ve tecrübeyi ileri taşımak adına bugün itibariyle noktalıyorum. Hayatımın en büyük parçasını geride bırakmak hüzünlendirse de tüm yaşadıklarım ve sizleri tanıma şansı bulduğum için kalbim şükranla dolu. Hayatımın ilk yarısına veda ederken, her zaman yanımda olan aileme ve dostlarıma, bana güvenen tüm teknik direktörlerime, destekleriyle güç veren taraftarlara, ailem saydığım takım arkadaşlarıma ve bir şekilde hayatıma dokunan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Kariyerim boyunca yaşadığım her şey için çok mutluyum. Umarım ben de sizlerde güzel anılar bırakabilmişimdir."

Futbol kariyerinde Fenerbahçe, Gaziantepspor, Karşıyaka, Antalyaspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Akhisarspor formaları giyen Adın, bu takımlarda oynadığı toplam 366 maçta 73 gol atarken, 64 gole de katkıda bulundu. 34 yaşındaki orta saha oyuncusu kariyerinde 3 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazanmayı başardı.

Adın'ın açıklaması şöyle;

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