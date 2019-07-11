Son dakika olarak geçtiler! Dorukhan 10 milyon euroya Udinese'de...
Udinese takımı Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Dorukhan için yaptığı 8.5 milyon euroluk teklifi 10’a (65 milyon TL) yükseltti. La Gazetta Dello Sport ise son dakika haberinde yıldız futbolcunun bahsi geçen rakama transferinin gerçekleştiğini duyurdu.
Beşiktaş geçtiğimiz sezon yıldızı parlayan Dorukhan Toköz’le yol ayrımında. İtalyan basını uzun süredir Avrupa kulüplerinin peşinde olduğu Dorukhan için Beşiktaş’la Udinese arasında yapılan görüşmelerin uzlaşmayla sonuçlanmak üzere olduğunu bildirdi.
LA GAZETTA DELLO SPORT: DORUKHAN 10 MİLYON EUROYA UDİNESE'DE
La Gazzetta dello Sport'un son dakika haberine göre ise, Dorukhan Toköz 10 milyon Euro karşılığında Udinese'ye transfer oldu.
23 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 25 maçta 3 gol atıp, 3 de asist yaptı. Dorukhan bu performansıyla Milli Takım’da da kendine yer buldu.
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