Son Dakika | Ogenyi Onazi resmen Denizlispor'da

Trabzonspor'dan ayrılan Ogenyi Eddy Onazi, Denizlispor ile sözleşme imzaladı. Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Denizlispor, son olarak Trabzonspor’da forma giyen 28 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Eddy Onazi ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

Haluk Ulusoy Tesislerinde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Ali Çetin, Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan, Asbaşkan Ali Fırat ve Sportif Direktör Burak Özsaraç katıldı.

Belirledikleri hedefe ulaşmak için çalışmalara devam ettiklerini belirten Kulüp Başkanı Ali Çetin, “Tecrübeli futbolcu ile 1 yıllık opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya vardık. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yeşil siyahlı formayı giyerek resmi sözleşmeye imza atan Ogenyi Eddy Onazi, takımımızın Trabzonspor maçı kafilesine dahil edildi.