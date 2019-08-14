Son Dakika: Nzonzi adım adım Galatasaray'a! Transferi duyurdular...
Transferde son dakika... Galatasaray, Roma'dan Steven Nzonzi'yi kiralık olarak kadrosuna katıyor. İtalyan basını gelişmeyi okuyucularına servis etti. Buna göre yıldız isim kısa süre içinde Türkiye'de olacak.
Galatasaray, Steven Nzonzi'nin kiralık transferi konusunda Roma le anlaşma sağladı.
Sky Sports'un son dakika haberine göre; Nzonzi, Galatasaray'ın kontrat teklifini kabul etti.
Sarı kırmızılıların bu transfer için kiralama ücreti ödemeyeceği ifade edilirken oyuncunun kısa süre içinde Türkiye'ye geleceği vurgulandı.
Sarı kırmızılı yöneticiler, Roma’dan yılda 2.5 milyon Euro net ücret alan Nzonzi ile de el sıkıştı.
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