Son dakika: Negredo tesislerden ayrıldı!

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Negredo, Valencia'da takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Bu sabah tesislere giden oyuncu eşyalarını topladıktan sonra tesislerden ayrıldı.

İspanyol yıldız için Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

Neredeyse bir aydır süren görüşmelerin ardından Beşiktaş aradığı golcüye kavuşuyor. İspanya Milli Takımı santrforlarından Alvaro Negredo için kulübü Valencia, uzun süredir yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor ve Beşiktaş'ın şartlarına inmiyordu. Ne var ki Beşiktaş, transferi çözmek için bir başka İspanyol golcü Roberto Soldado'ya talip olunca koşulların değiştiğini gören Valencia geri adım attı.

ALEMANY YELKENLERİ SUYA İNDİRDİ

Finansal Fair-Play şartlarına uyabilmek adına çaba gösteren İspanyol ekibi, Beşiktaş'tan mümkün olduğunca yüksek bir bonservis bedeli kopararak son hamlelerini yapmayı planlıyordu... Valencia, siyah-beyazlıların Villarreal forması giyen Roberto Soldado'ya yönelerek çektiği rest sonrası karar değiştirdi. Valencia kulübünde transferle ilgilenen yetkili isim olan Mateu Alemany, dün siyahbeyazlı idarecileri arayarak, yüksek maaşı nedeniyle göndermek istedikleri Negredo'yu satış opsiyonu ile Beşiktaş'a kiralamayı kabul ettiklerini iletti.