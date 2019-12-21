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Futbol
21.12.2019 - 08:57, Son Güncelleme:

Son Dakika | Ndiaye Trabzonspor'a imza atıyor!

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Son Dakika | Ndiaye Trabzonspor'a imza atıyor!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürerken bordo mavililer, Ndiaye'yi transfer etmek adına tüm şartları zorluyor...

Trabzon Yönetimi, Stoke City forması giyen orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi transfer etmek için tüm şartları zorluyor. Oyuncuyu Türkiye'ye davet eden Fırtına, kulübü ile kiralık alma konusunda ise prensip anlaşmasına vardı.

EKONOMİK SIKINTILARI VAR

Ekonomik olarak sıkıntılı günlerden geçen Stoke City kulübü, 29 yaşındaki Senegalli yıldızın yüksek maliyetinden kurtulmak için yapılan kiralama teklifine olumlu cevap verdi.

TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR

Badou Ndiaye'nin de geçmişte çok iyi tanıdığı isimlerin Trabzonspor'da olması ve Türkiye'yi sevmesi nedeniyle Trabzonspor'un teklifini kabul etmesi bekleniyor. (Takvim)

Son Dakika | Ndiaye Trabzonspora imza atıyor

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