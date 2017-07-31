Galatasaray Ndiaye'yi KAP'a bildirdi

Teknik Direktör Igor Tudor'un ısrarla takımında görmek istediği Ndiaye'nin transferini sonlandırma adına Dursun Özbek, bu sabah Ankara'ya gitti.

Şu sıralarda da Başkentte pazarlıklar devam ediyor. Galatasaray, Ndiaye için Osmanlıspor Kulübüne 6 milyon euroluk teklif yaptı. Başkent ekibi ise sarı kırmızılı kulüpten ısrarla 7 milyon euro istiyor.



Şu an iki kulüp arasındaki fark 1 milyon Euro...

Oyuncuya yıllık 2.2 milyon euro, Osmanlıspor'a ise 7 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği ifade edildi.

İŞTE KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve Osmanlıspor Futbol Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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