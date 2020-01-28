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GeriBasketbol Son Dakika | NBA, Kobe Bryant'ın ölümü sebebiyle Lakers-Clippers maçını erteledi!
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Basketbol
Haber Giriş: 28.01.2020 - 01:50,Son Güncelleme:/

Son Dakika | NBA, Kobe Bryant'ın ölümü sebebiyle Lakers-Clippers maçını erteledi!

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Son Dakika | NBA, Kobe Bryant'ın ölümü sebebiyle Lakers-Clippers maçını erteledi!

NBA, Kobe Bryant'ın hayatını kaybetmesi sebebiyle Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers maçını erteledi.

NBA, Kobe Bryant'ın helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetmesi sebebiyle Los Angeles derbisini erteledi.

Yarın oynanması beklenen Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers maçının ileri bir tarihte oynanacağı açıklandı.

Kobe Bryant, Los Angeles Lakers'ın formasını 20 yıl giymiş ve 5 NBA şampiyonluğu elde etmişti.

Son Dakika | NBA, Kobe Bryantın ölümü sebebiyle Lakers-Clippers maçını erteledi

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