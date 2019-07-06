Son Dakika: Nando De Colo resmen FenerbahÃ§e Beko'da | Transfer Haberleri

Son Dakika: Nando De Colo resmen Fenerbahçe Beko'da | Transfer Haberleri
FenerbahÃ§e, CSKA Moskova'dan ayrÄ±lan Avrupa'nÄ±n en deÄŸerli oyuncularÄ±ndan Nando De Colo'yu renklerine baÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
FenerbahÃ§e Beko, transferde en bÃ¼yÃ¼k bombayÄ± patlattÄ±. SarÄ± lacivertliler CSKA Moskova'dan ayrÄ±lan Nando De Colo'nun transferini resmen aÃ§Ä±kladÄ±.
De Clo, yaptÄ±ÄŸÄ± ilk aÃ§Ä±klamada, "Merhaba FenerbahÃ§e taraftarlarÄ±. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l FenerbahÃ§e formasÄ± giyecek olmaktan dolayÄ± Ã§ok mutluyum. Ã‡ok yakÄ±nda ailemle birlikte Ä°stanbul'da gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere." ifadelerini kullandÄ±.
FransÄ±z forvetle 2 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±. FenerbahÃ§e Beko'da Marko Guduruic'in takÄ±mdan ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hedefte De Colo vardÄ±.
Nando De Colo'nun NBA seÃ§eneÄŸi de vardÄ± fakat elini Ã§abuk tutan FenerbahÃ§e, THY Euroleague'de yÄ±lÄ±n transferine imza atmÄ±ÅŸ oldu.
Â
FenerbahÃ§e Beko'ya hoÅŸ geldin @NandoDeColo! ðŸ’›ðŸ’™— FenerbahÃ§e Beko (@FBBasketbol) July 6, 2019
ðŸ‘‰ https://t.co/9ifu98s2Bu pic.twitter.com/wXzpPMODze
Â
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle