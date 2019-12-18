Son Dakika! Mustafa Cengiz'den Gökhan Çıra açıklaması!

Tuzlaspor - Galatasaray maçının ardından yaşanan kavganın ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar geldi.

Mustafa Cengiz, Tuzlaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Gökhan Çıra'ya ağır sözler kullandı.

''PROVOKE ETMESİ HOŞ OLMADI''

''Ben teknik direktör ve oyunculara cevap verecek noktada değilim. Gördüğümüz şu ki bilinçli bir şekilde, ameliyattan yeni çıkmış bir oyuncunun oynayamayacağı bilinir bir şekilde yedek kulübesinde oyunu provoke etmesi hoş olmadı.''

''SALDIRILMASI BİR UTANÇ!''

''Tuzlaspor Başkanı da yanımdaydı. Şok halde izledim. Rakip takım teknik heyetinin tribünleri neredeyse sahaya inmelerini sağlayacak tahrike girmeleri beni çok üzdü. 6222 ve Türk futbolu için söylüyorum. Türk futbolundan virüslerin temizlenmesi gerek! Hande Sümertaş'a küfürlerle saldırılması bir utanç!''