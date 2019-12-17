Son Dakika | Muslera ve Gökhan Çıra arasında gerilim

Tuzlaspor - Galatasaray maçının hemen ardından iki takım oyuncuları soyunma odasına girerken tartışma çıktı.

Fernando Muslera ve Gökhan Çıra arasında kavga çıkarken soyunma odası karıştı.

Yaşanan bu kavganın ardından Fernando Muslera ve Gökhan Çıra'ya ceza gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

MUSLERA: ''BEN VURMADIM''

Uruguaylı kaleci, ''Muslera vurdu diyorlarsa görüntüyle göstersinler, öyle bir şey yok. Bizimle çalışan bayanlar var, bizim gibi saygılı olmalılar. Sosyal medyada abartabilirler ama en ufak video fotoğraf olmaz, vurmadım da benim karakterime de aykırı bu.'' şeklinde konuştu.

İki futbolcu için ceza gelip gelmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak...