Son dakika... Murat Sağlam resmen Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe, 21 yaşındaki Murat Sağlam ile 3+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı
Fenerbahçe, Almanya'nın Wolfsburg II takımından gurbetçi futbolcu Murat Sağlam'ı transfer etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Almanya ekibi Wolfsburg II'de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3 1 yıllık anlaşma sağladı. 21 yaşındaki oyuncuya sarı-lacivertli forma altında başarılar dileriz." denildi.
Öte yandan, Murat Sağlam'ın, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin katılımıyla düzenlenen imza töreninin fotoğrafları da paylaşıldı.
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