Son dakika: Monaco'dan flaş Falcao açıklaması
Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov, Radamel Falcao'nun takımda kalmasını istediklerini açıkladı.
Fransız gazeteci Ridha Boukercha'nın haberine göre; Petrov, G.Saray'ın kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği Falcao'nun takımda kalmasını istediklerini vurgulayıp "Ben Yedder'i aldığımız için mutluyuz. Bu sezon çift forvetle oynayacağımız için Falcao'yu da takımda tutmak istiyoruz" dedi.
Monaco Teknik Direktörü Leonard Jardim'in de tecrübeli golcünün kadroda tutulmasını talep ettiği gelen haberler arasında.
İşte o paylaşım:
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