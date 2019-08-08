Son Dakika: Mircea Lucescu sürprizi! Yeni adresi...
A Milli Takımımızın eski teknik direktörü Mircea Lucescu ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Rumen basını, tecrübeli hocanın adresini duyurdu.
Romanya Ligi ekiplerinden Steaua Bükreş'te yeni teknik direktör arayışları sürerken gündeme tanıdık bir isim geldi.
Bükreş'in sahibi Gigi Becali, son olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Mircea Lucescu'yu göreve ikna etmek için çalışmalara başladı.
Becali'nin Lucescu'ya teklifi kabul ettirmek için tüm şartları zorladığı ifade edilirken gelecek sezon planlaması için tüm yetkilerin tecrübeli çalıştırıcıda toplanacağı sözünü de verdiği iddia edildi. Görüşmeden çıkacak sonuca göre teknik direktör arayışlarının hızlanacağı aktarıldı.
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