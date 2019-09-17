Son Dakika: Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, 4. kez dünya şampiyonu olarak tarihe geçti
Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.
Başkent Nur Sultan'daki şampiyonanın dördüncü gününde milli güreşçi Rıza, grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds ile karşılaştı.
Barys Arena'daki günün son müsabakasında Kübalı güreşçiyi 3-1 mağlup eden Rıza, altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyatları'na da kota alan Rıza, Küba asıllı Şilili dünya üçüncüsü Yasmani Acosta Fernandez ile Çinli Lingzhe Meng'i 4-0 yenerek çeyrek finale çıkmıştı.
Milli güreşçi, çeyrek finalde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 5-1, yarı finalde ise Alman Eduard Popp'u 4-1 yenmişti.
Rıza'dan yeni rekor
Rıza Kayaalp, grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.
Olimpiyat ikincisi Rıza, grekoromen stilde üçer dünya şampiyonluğu bulunan Hamza Yerlikaya ve Selçuk Çebi'yi geride bıraktı. Rıza, serbest stilde 4 kez dünya şampiyonluğu kazanan Hüseyin Akbaş'tan sonra bu rakama ulaşan ilk Türk güreşçi oldu.
Milli güreşçi, daha önce 2011, 2015 ve 2017 yıllarında da dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı.
Rıza ayrıca bu yıl Romanya'da 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak, Türk sporcular arasında Hamza Yerlikaya ile paylaştığı rekorun tek sahibi olmuştu.
GRAM KENDİMİZİ DÜŞÜNMÜYORUZ
Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kayaalp, '15. ay önce Avrupa'da yaşadık. Bu 10. yılım oldu. Büyüklerde güreşlerde. Ve sekiz dünya madalyası, 10 Avrupa madalyası, ve 2 tane de olimpiyat madalyası kazandırdım ülkeme. Çok mutluyum, gururluyum. 4. kez bu mutluluğu tekrardan yaşadım. Allah bunu da nasip etti bana. Çok mutluyum. Türk halkına hediyemiz olsun. Her şey onlar için. İnan gram kendimizi düşünmüyoruz. Sadece bu bayrağı, bu halkı en iyi şekilde temsil etmek amacımız. Çünkü bundan önce bunu birçok kez yaptık. Ve bizden beklentiler tabii ki yenisini kazandırmaktı. Ne mutlu ki burada son gün bu mutluluğu yaşadık' ifadelerini kullandı.
4. kez şampiyon olarak tarihe geçen sporcumuzu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla arayarak tebrik etti.
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