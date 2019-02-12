Son dakika! MHK Başkanı Yusuf Namoğlu istifa edeceğini açıkladı
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, görevinden istifa edeceğini açıkladı.
Son dönemdeki tepki çeken hakem kararlarının ardından, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu görevinden ayrılıyor.
TRT Spor'a bağlanan Namoğlu, istifa kararı aldığını; ancak henüz resmi olarak istifasını sunmadığını belirtti.
Çok düşündüğünü belirten Namoğlu, "Ben daha resmi olarak TFF'ye istifamı vermedim. Yarın vereceğim. Bu haftaki atamaları yapıp ondan sonra istifa edeceğiz. Ayrılacağımızı ilan ettim zaten. Çok düşündüm, Türk futboluna daha iyi hizmet etmek adına istifa kararı verdim. Geçmişte yaptığımız olumlu şeylere zarar vermemek adına istifa edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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