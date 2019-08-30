Son Dakika: Mevlüt Erdinç Fenerbahçe için sağlık kontrolünde
Başakşehir'le yollarını ayıran Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti.
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'in yollarını ayırdığı golcü futbolcu Mevlüt Erdinç'i sağlık kontrolünden geçirdi.
Tecrübeli golcünün kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Mevlüt'ün Başakşehir'le sözleşmesini feshedip sarı lacivertli takıma katılması bekleniyordu. Gözler Fenerbahçe'nin yapacağı resmi açıklamada...
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