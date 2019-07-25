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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.07.2019 - 22:32, Son Güncelleme:

Son dakika: Mesut Özil'e bıçaklı saldırı girişimi

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Daily Mail'de yer alan habere göre, Mesut Özil'e Londra'da bir restoran çıkışında eli bıçaklı bir adam saldırı girişiminde bulundu. Özil can havliyle arabasına kaçarken, takım arkadaşı Kolasinac, saldırganları uzaklaştırmaya çalışırken ekranda görüldü.

Bıçaklı ve motor kasklı saldırgan, Mesut Özil'e saldırmaya çalışırken Özil'in arabasına ivedilikle bindiği görünüyor. Öte yandan yıldız futbolcunun takım arkadaşı Sead Kolasinac, saldırganı uzaklaştırmaya çalışıyor.

Olay esnasında çevrede bulunan Azuka Alintah isimli görgü tanığı, "Tamamen delice ve tuhatfı. Arabası orada yolun ortasında duruyordu. Özil, bıçakla kovalanan herkes gibi korkudan neye uğradığını şaşırmıştı. Hayatını kurtarmak için kaçıyordu." diye konuştu.

Olayın soygun amaçlı gerçekleştiğinden şüpheleniliyor. Mesut Özil olaydan sonra, tandığı kişilerin bulunduğu Likya isimli Türk restorana sığındı. Restoran personelinin olay yerine koşmasıyla saldırganların kaçtığı kaydedildi.

Yıldız futbolcu, olaydan sonra buraya gelen polislere ifade verdi. İki futbolcunun da durumunun iyi olduğu ve olayı yaralanmadan atlattıkları ifade edildi.

Mesut Özil kimdir?

Türk asıllı Alman millî futbolcu olan Mesut Özil, 15 Ekim 1988'de Gelsenkirchen'de dünyaya geldi. Özil,  Premier League takımlarından Arsenal'de forma giymektedir. Oyun Kurucu mevkinde görev yapan oyuncu, 2006 yılından itibaren Almanya'nın genç millî takımlarında millî takım kariyerine başlayan Özil, 2009 yılından bu yana ise Almanya millî takımında oynamaktadır.

2010 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top Ödülü'ne aday gösterilmiştir. Özil, 2006 yılında doğduğu şehrin bir takımı olan ve Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'e transfer olarak profesyonel futbol kariyerine başladı. Ardından 2008 yılında bir başka Bundesliga ekibi SV Werder Bremen'e transfer oldu. Almanya ile 2010 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010 tarihinde La Liga takımlarından Real Madrid'e transfer oldu.

2014 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya ile şampiyonluk yaşayan Mesut, turnuvada 1 gol 2 asist ile oynamıştır.

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