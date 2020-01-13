Son Dakika! Merih Demiral'ın çapraz bağları koptu

Juventus formasıyla Roma karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ve 3. dakikada şık bir gol atarak İtalya ekibindeki ilk golünü kaydeden Merih Demiral, 19. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Merih Demiral'ın sol diz ön çapraz bağının koptuğu açıklandı. Milli oyuncu sezonu kapattı...

Merih Demiral'ın EURO 2020'de Türkiye Milli Takımı kadrosunda yer almasına imkansız gözüyle bakılıyor.

Acı içinde yerde kalan Milli futbolcumuz, sahayı terkederken yerini de Ligt'a bırakmıştı. Juventus'un 2-1 kazandığı maçın ardından Merih Demiral'ın MR'ı çekildi ve sezonu kapattığı belirlendi.

SARRI: ''ÇOK, ÇOK ÜZGÜNÜM...''

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri ise maçın ardından Merih hakkında konuştu. Sarri, ''Merih Demiral'ın sakatlığı maalesef ciddi gözüküyor. Çok, çok üzgünüm. Testlerin ardından sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli olacak.'' sözlerini kullandı.



JUVE'DEN PAYLAŞIM;

Juventus, milli futbolcu için 'Seni bekliyor olacağız' paylaşımı yaptı.