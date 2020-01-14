Son Dakika! Juventus açıkladı, Merih Demiral 6-7 ay yok!

Merih Demiral için Juventus'tan açıklama geldi. İtalyan ekibi, Milli futbolcunun Avusturya'nın Innsbruck şehrinde ameliyat olduğunu ve sahalardan 6-7 ay uzak kalacağını açıkladı.

Juventus, Merih Demiral'ın Profesör Doktor Christian Fink tarafından başarılı bir şekilde ameliyat edildiğini ve 6-7 ay sahalardan uzak kalacağını belirtti.

Böylece Merih Demiral'ın EURO 2020'yi kaçıracağı kesinleşti.

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