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GeriFutbol Son Dakika! Juventus açıkladı, Merih Demiral 6-7 ay yok!
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Futbol
Haber Giriş: 14.01.2020 - 22:49,Son Güncelleme:/

Son Dakika! Juventus açıkladı, Merih Demiral 6-7 ay yok!

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Son Dakika! Juventus açıkladı, Merih Demiral 6-7 ay yok!

Juventus, Merih Demiral'ın sahalara dönüş süresinin 6-7 ay olacağını açıkladı.

Merih Demiral için Juventus'tan açıklama geldi. İtalyan ekibi, Milli futbolcunun Avusturya'nın Innsbruck şehrinde ameliyat olduğunu ve sahalardan 6-7 ay uzak kalacağını açıkladı.

Juventus, Merih Demiral'ın Profesör Doktor Christian Fink tarafından başarılı bir şekilde ameliyat edildiğini ve 6-7 ay sahalardan uzak kalacağını belirtti.

Böylece Merih Demiral'ın EURO 2020'yi kaçıracağı kesinleşti.

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