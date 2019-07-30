Son dakika... Menajerlik şirketi Emre Mor'un Galatasaray'a transferini duyurdu!
WBD Menajerlik Şirketi'nin CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transferinin tamamlandığını duyurdu.
Emre Mor, takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Satın alma opsiyonlu kiralık olarak Galatasaray'ın yolunu tutacak.
Hürriyet, 29 Temmuz tarihinde Emre Mor'un kısa süre sarı kırmızılı takıma imza atacağını duyurmuştu.
Bu transferin olumlu sonuçlanmasında Emre Mor’un tutumu büyük rol oynadı... Galatasaray, Emre için önce, “Kiralama bedeli ödemeyelim, bir sonraki transferinden yüzde 50 pay verelim” teklifini sundu. Bonservis bedeli talebinde uzun süre ısrar eden Celta Vigo yönetiminin inadını kıran isim Emre Mor oldu. Emre Mor’un, Galatasaray’ı seçmesinde Fatih Terim faktörü büyük rol oynadı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, kendisini A Milli Takım’a alarak Avrupa’da isim yapmasını sağlayan tecrübeli teknik adamla çalışmak istediği için sarı kırmızılı kulüpte karar kıldı.
Galatasaray'dan 3 milyon Euro bonservis bedeli isteyen İspanyollar, Emre Mor’un, ‘Sadece Galatasaray’da oynarım’ diye ısrar etmesi üzerine pes etti. Genç yıldız 1-2 gün içinde imza atacak.@AliNaciKucuk— Spor Arena (@sporarena) July 29, 2019
Detaylar --> https://t.co/UbtJ7oBjX3 pic.twitter.com/rfUgQyPEuy
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