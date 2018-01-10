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Son dakika: Menajeri resmen duyurdu! Arda Turan ve Başakşehir...

Arda Turan adım adım Medipol Başakşehir'e yaklaşıyor. Milli oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, A Spor'a yaptığı açıklamada "Arda için Başakşehir ile anlaştık." ifadelerini kullandı.

Hürriyet Haber
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Arda Turan transferinde top Barcelona'da. 30 yaşındaki futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, A Spor'da Başakşehir ile anlaştıklarını duyurdu.

Başakşehir'in Barcelona Kulübü ile görüşmeleri sürüyor. Katalanlar'ın Arda'nın yıllık ücretinin tamamını karşılanmasını ve 2 milyon Euro kiralama ücreti istediği belirtildi. Başakşehir ise Arda'nın maaşının yarısını ödemeyi talep ediyor.

Avcı gün verdi! Arda Turan transferi...
Avcı gün verdi! Arda Turan transferi...
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliğiyle Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri'nde Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 'Futbolda Veri Analizinin Karara Etkisi' konulu sunum yaptı.

 

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