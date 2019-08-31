Son dakika... Menajer Ahmet Bulut'tan Falcao paylaşımı!
Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Falcao'da heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.
Transfer görüşmelerini sürdüren menajer Ahmet Bulut, dünya yıldızı futbolcuyla paylaşım yaptı. Bu paylaşım transferin bitmesinin an meselesi olduğu şekilde yorumlandı. Ayrıca yıldız futbolcu , Monaco'nun Strasbourg maçı kadrosunda yer almamıştı.
Yılan hikayesine dönen transfer bitiyor... Falcao'nun yarın özel uçakla İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Kolombiyalı futbolcunun sonraki satışında ise Monaco Kulübü yüzde 50 pay sahibi olacak. Şampiyonlar Ligi bonusu ise 1,5 milyon euro olduğu öğrenildi.
İşte menajer Ahmet Bulut'un o paylaşımı
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