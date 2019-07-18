Son Dakika: Martin Skrtel'den flaş karar! Kabul etti...
Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Slovak savunmacı Martin Skrtel, başka takımlardan beklediği teklifi alamadı.
Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Slovak savunmacı, başka takımlardan beklediği teklifi alamadı.
Başakşehir ile bir görüşme gerçekleştiren Skrtel kararını verdi. Tecrübeli oyuncu, Sarı-Lacivertliler’e mesaj göndererek 1 yıllık sözleşme teklifini kabul ettiğini bildirdi.
Ersun Yanal’ın da kalmasını istediği 34 yaşındaki stoperin İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
Skrtel uzun yıllar Premier Lig'de Liverpool forması da giymişti...
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