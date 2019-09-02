Son dakika: Martin Linnes Kasımpaşa'da
Galatasaray, Norveçli savunma oyuncusu Martin Linnes'i Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya kiraladı.
Sarı kırmızılılar 2,5 sezondur formasını giyen 27 yaşındaki oyuncuyu İstanbul ekibine 1 yıllığına kiraladı.
Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor. 2015-2016 sezonunun devre arasında Molde'den 2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Linnes, 105 maçta forma giyerken, 5 gol 13 asistlik bir performans sergiledi.
Galatasaray'ın yeni transferi Lemina'nın performansı;
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle