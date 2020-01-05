SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± yÃ¶netim BrezilyalÄ± oyunun sÃ¶zleÅŸme feshi iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaparak yollarÄ± ayÄ±rmayÄ± planlÄ±yor.

Bu akÅŸam Ä°stanbul'a gelecek olan Mariano'nun menajeri ile yarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±lacak.

CanlÄ± Bahis kaybÄ±na %10'a varan iade sadece Misli.com'da,Â katÄ±lmak iÃ§in buraya tÄ±klayÄ±n!