Haber GiriÅŸ: 05.01.2020 - 17:27,
Son dakika | Mariano'nun menajeri sözleÅŸme feshi için geliyor!
Mariano'nun menajeri Antalya maÃ§Ä± Ã¶ncesinde yapÄ±lan davetin ardÄ±ndan yÃ¶netimle masaya oturmak iÃ§in Ä°stanbul'a geliyor.Â
SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± yÃ¶netim BrezilyalÄ± oyunun sÃ¶zleÅŸme feshi iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaparak yollarÄ± ayÄ±rmayÄ± planlÄ±yor.
Bu akÅŸam Ä°stanbul'a gelecek olan Mariano'nun menajeri ile yarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±lacak.
Ä°ÅŸte Galatasaray'Ä±n Arda Turan kararÄ±!SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mda ara transfer döneminin 1 numaralÄ± gündem maddesi Arda Turan konusu netleÅŸti. Muhabirimiz Ali Naci Küçük, tecrübeli oyuncunun Florya'ya dönmesi konusunda Galatasaray tarafÄ±nÄ±n konuya sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.
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