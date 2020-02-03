MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Manisa FK'da Cihat Arslan dönemi
GeriFutbol Son dakika | Manisa FK'da Cihat Arslan dönemi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 03.02.2020 - 14:55,Son Güncelleme:/

Son dakika | Manisa FK'da Cihat Arslan dönemi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Manisa FK'da Cihat Arslan dönemi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor'u evinde 7-0 yenerek zirve yarışını sürdüren Manisa Futbol Kulübü, teknik direktör Cihat Arslan'la anlaştı.

Tecrübeli teknik adam İsmail Ertekin'le geçen hafta yollarını ayıran siyah-beyazlılar, Cihat Arslan'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp CEO'su Levent Devrim, Arslan'ın camiaya hayırlı olmasını dilerken, "Cihat hocamızla anlaşma sağladık. Kendisiyle mukavele yaptık" dedi.

Teknik direktörlük kariyerine Kocaelispor'da başlayan 49 yaşındaki çalıştırıcı, Eyüpspor, Boluspor, Göztepe, Karşıyaka, Başakşehir, Şanlıurfaspor, Balıkesirspor, Akhisarspor, Adanaspor ve Bosna Hersek ekibi Celik Zenica'da görev yaptı.

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!


Son dakika | Manisa FKda Cihat Arslan dönemi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle