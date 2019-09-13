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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.09.2019 - 07:43, Son Güncelleme:

Son Dakika: Manchester United Vedat Muriqi bombasını patlatıyor! Fenerbahçe'den...

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Son İngiltere sınavında Premier Lig’in devlerinden Tottenham’ın gözlemci ekibi tarafından tribünde canlı olarak izlenen 25 yaşındaki forvet için İngilizler’in bir başka devi, Manchester United’ın da devreye girdiği öğrenildi.

Kosova adına harika performans gösteren Vedat Muriç, Euro 2020 elemelerinde 2-1 kazanılan Çekya maçında 1 gol atarken, İngiltere’ye 5-3 kaybedilen mücadelede de 2 asist-1 golle oynamıştı.

Fanatik'in haberine göre; Manchester United’ın Doğu Avrupa Sorumlusu olan Kristo Kilibarda’nın, pazartesi günü deplasmanda oynanacak Alanyaspor karşılaşmasını tribünden takip edeceği öğrenildi.

Klibarda, Vedat ile ilgili hazırlayacağı raporu, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’e iletecek. Norveçli teknik adam, Muriç hakkında olumlu rapor verirse, önümüzdeki Ocak ayında Kırmızı Şeytanlar, Kosovalı golcünün transferi için resmen düğmeye basacak.

Bruma ve Cengiz’e gelmişti

Bu seyahat, Kristo Kilibarda’nın ilk Türkiye tecrübesi olmayacak. Kilibarda daha önce de Galatasaray’ın eski oyuncusu Bruma ve şu an Roma’da forma giyen Cengiz Ünder’i izlemek için Türkiye’ye gelmişti.

25 yaşındaki golcü, Kosova formasıyla Euro 2020 elemelerindeki son iki maçta 2 gol ve 2 asistle oynayarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

3.5 milyon Euro + 4 futbolcu karşığında Fenerbahçe'ye transfer 24 yaşındaki oyuncu, 2019 yılında çıktığı 26 maçta 17 gol atmayı başardı.

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