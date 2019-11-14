Son dakika: Mahkeme Galatasaray seçimi ile ilgili kararını verdi!
Galatasaray Kulübü ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’ın, Mustafa Cengiz yönetiminin ibra edilmemesi yönündeki genel kurul kararının iptaline yönelik açtıkları davada mahkeme, tarafların sulh olmaması üzerine dava dosyasının bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.
Galatasaray Spor Kulübü'nün mali genel kurulunda yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine ilişkin yönetimin mahkemeden aldığı mevcut yönetimin devam etmesine ilişkin tedbir kararıyla ilgili davada mahkemede tarafların sulh olmaması üzerine dava dosyasının bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.
Sarı-kırmızılı yönetimin tedbir kararı sürerken, Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim görevine devam edecek.
Ayrıntılar gelecek...
Galatasaray'ın Devler Ligi'nde Real Madrid'e farklı kaybettiği maçı izliyoruz...
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle