Son dakika: Maç sonrası 3 kırmızı, 1 sarı kart
Maç sonu çıkan olaylar sonucunda VAR incelemesi sonrası kararlar açıklandı. Galatasaray'da Ndiaye kırmızı kart cezası aldı. Belhanda'ya ise sarı kart verildi... Fenerbahçe'de Jailson ve Soldado kırmızı kart cezasına çarptırıldı.
Galatasaraylı Younes Belhanda ve Fenerbahçe'den Roberto Soldado arasındaki gerilim maç sonu tüm sahaya yayıldı. Birçok oyuncu arasında fiziksel boyuta varan kavgalar yaşandı. Maç sonrası ise görüntü incelemeleri sonucunda üç kırmızı kart ve bir sarı kart kararı çıktı.
Konuk takımdan Jailson ile Roberto Soldado kırmızı kart görürken, sarı-kırmızılılarda Badou Ndiaye kırmızı kart ile, Younes Belhanda ise sarı kart ile cezalandırıldı.
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